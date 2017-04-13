Paylaştığı sızıntıların doğruluğuyla ün kazanan duyumcu Evan Blass, HTC’nin yeni akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı paylaştı. HTC One X10 adını taşıması beklenen telefonun öne çıkan noktasının uzun pil ömrü olacağını belirten Blass, Tayvanlı üreticinin pazarlama kampanyasının da bu özellik ekseninde şekilleneceğini ifade etti.

HTC’nin telefon için “Büyük stil ve daha büyük pil bir arada” sloganını kullanacağı söyleniyor. Ortaya çıkan fotoğraflardan telefon hakkında detaylı fikir edinmek pek mümkün olmuyor. Ancak arka panelde bulunan parmak izi tarayıcısı hemen göze çarpıyor. Telefon genel hatları itibarıyla HTC’nin geçtiğimiz yıl orta segment için çıkardığı Desire 10’u hatırlatıyor.

Artık telefon işlemcileri, düşük güçlü yongaların bile sağlam bir performans sergileyebildiği bir noktaya evrilmiş durumda. Pil dayanıklılığı ise orta segment telefonların kendilerini rakiplerinden ayırabileceği bir özellik niteliği taşıyor. Dolayısıyla HTC’nin de bu özellik üzerine odaklanmasına şaşırmamak gerekiyor.

HTC One X10 için çıkış tarihi işaret edilmiş değil

Evan Blass, One X10’un muhtemel çıkış tarihi ve fiyatı konusunda ise şimdilik bir bilgi paylaşmadı. Ancak pazarlama materyallerinin hazırlanmış olması, telefonun çıkışına fazla bir zaman kalmadığını gösteriyor.