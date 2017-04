HTC One X10 resmiyet kazandı: 5.5 inç ekran, 4000 mAh pil

HTC One X10 sonunda resmen gözler önüne çıktı. Rusya’da tanıtılan telefon, 4000 mAh kapasiteli piliyle dikkat çekiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu pil kullanıcılara iki günlük bir kullanım süresi vadediyor. Telefon Rusya’da 19 bin 990 ruble (1305 TL) karşılığında satılacak.

One X10 ile ilgili sızıntılar ocak ayında etrafta dolaşmaya başlamıştı. Birinci yaşını doldurmaya hazırlanan One X9’un yerini alması öngörülen telefonun yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacağı iddia edilmişti. Kısa bir süre önce ise One X10’un 4000 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağına dair bilgiler dolaşıma çıkmıştı. Akıllı telefonun Rusya’da tanıtılmasıyla birlikte bu iddia doğrulanmış oldu. Şirket, bu pil kapasitesinin tek şarjla iki gün kullanım ömrü sunacağının altını çiziyor.

Akıllı telefonda 5.5 inç Full HD çözünürlüklü ekran bulunuyor. 16 megapiksel çözünürlüklü arka kamerayı ise 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera tamamlıyor. Cihazın sekiz çekirdekli Helio P10 işlemcisine 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 4000 mAh kapasite piyasadaki en büyük pil olmasa da, işlemcinin verimliliği ve ekran çözünürlüğü gibi değerlerin birleşimiyle kayda değer bir kullanım ömrü sunulması öngörülüyor.

HTC One X10 siyah ve beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefonun Rusya dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı konusunda şimdilik bilgi verilmedi.