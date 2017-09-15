HP fotoğraf baskısı konusundaki en ilginç çözümlerinden biri olan cep boyutundaki fotoğraf yazıcısı Sprocket’ı Türkiye’de satışa sundu. HP Sprocket rahatlıkla taşınabilmesinin yanı sıra Bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı telefonlardaki fotoğrafları hızlı biçimde basabilmesiyle dikkat çekiyor. Sprocket ile basılan fotoğraflara eğlenceli unsurlar da eklenebiliyor.

Sprocket’ın Türkiye girişini duyurmak için düzenlenen etkinlikte konuşan HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, şu ifadeleri kullandı: “IDC sonuçlarına göre yüzde 33 pazar payı ile lider durumdayız. Bu başarıyı sürdürmek için farklı kitlelerin ihtiyaçlarına karşılık verecek değişik ürünleri piyasaya sunmaya devam ediyoruz.”

HP Türkiye Baskı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek ise şu şekilde konuştu: “HP’nin yazıcı pazarındaki inovatif yaklaşımları devam ediyor. Bunun son ürünü olan Sprocket ile Türkiye gibi sosyal medya kullanımının yoğun olduğu bir ülkede güzel bir ivme yakalamayı umuyoruz. Anılarımızın telefonlarda kalmayıp fotoğraflara dönüşmesi artık Sprocket ile çok kolay.”

iOS ve Android üzerinden erişilebilen HP Sprocket uygulamasıyla kullanıcılar çektikleri fotoğraflara renkli çerçeveler, yazılar ve çıkartmalar ekleyebiliyor. Sprocket ile fotoğrafların 5 x 7.6 boyutunda baskıları alınıyor.

HP Sprocket 499 TL karşılığında satışa sunuldu

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Sprocket’ın Türkiye’deki fiyat etiketinde 499 TL yazacak. Yazıcıyla birlikte kullanıcılara 10 paket HP ZINK fotoğraf kağıdı da sunulacak. HP ZINK fotoğraf kağıtlarının 20 adet kağıt içeren bir paketi içinse 49 TL ödemek gerekecek. Sprocket’ı ilk etapta D&R mağazaları ve dr.com.tr üzerinden satın almak mümkün olacak. Yakında bu listeye Turkcell mağazaları ve turkcell.com.tr de eklenecek.