HP Pavilion x360 serisini kalem desteği ve yeni Intel işlemcilerle yeniledi

HP son zamanlarda üst sınıf HP Spectre serisinde iyi işler çıkarıyor. Ancak bütçesi daha düşük olan kullanıcı da boş geçmiyor. Bütçe dostu Pavilion serisine yeni ürünler eklendi. Bunların arasında en dikkat çeken, x360 dönüştürülebilir ürünlerin şimdi kalem desteğine sahip olması ve kutusundan ekran kalemi ile birlikte çıkması oluyor. Ayrıca HP, Windows Hello ile çalışabilen kızıl ötesi kamerayı da seçime bağlı olarak sunuyor.

x360 şimdi 11.6 inç, 14 inç ve 15.6 inç ekran seçenekleriyle geliyor, 13.3 inç ekranlı modelin üretimi sonlandırılıyor. 399 dolarlık fiyata sahip giriş seviyesi modelde Intel Pentium N4200 işlemci bulunuyor. Bu, geçen yılın modelinde yer alan Celeron N3060 işlemciye göre en önemli gelişim olarak dikkat çekiyor. Yeni işlemcinin dört çekirdeği ve düşük bir saat frekansı var, ancak her şekilde eski modeli benchmark testlerinde geçmeyi başarıyor. Buna rağmen 4 GB RAM ve 500 GB 5400 rpm SATA sürücülü versiyon birçok modern bilişim görevini yerine getirirken zorlanacaktır.

HP PAVILION X360 1 of 7

Daha büyük ekranlı Pavilion x360 modelleri ise güncellemeler bakımından daha geniş bir hareket imkanı sunuyor. Bunlarda ayrık grafik kartı seçenekleri; Core i3, i5, i7 işlemciler, daha yüksek çözünürlüklü ekranlar, 2.5 inç sürücü yuvasına ek olarak SSD için M.2 yuvaları bulunuyor. Ayrıca daha büyük ekranlı modellerde USB-C portu da bulunuyor.

HP Pavilion dizüstü bilgisayarlarını da devam ettiriyor. Bu serinin ürünlerinin tasarımında da güncellemeler yapıldı. Kaldırmalı menteşe yapısı sayesinde ekran açık olduğunda dizüstü bilgisayar hafif eğik şekilde duruyor. Teknik özellikler ve özelleştirilebilirlik seçenekleri x360 serisine benzer, ancak ek olarak AMD işlemci seçenekleri de bulunuyor. Bu dizüstü bilgisayarlar da 14 inç, 15 inç ve 17 inç ekranlı versiyonlarla sunuluyor.

15 inç Pavilion dizüstü bilgisayarın yurt dışı fiyatı 600 dolardan başlıyor. Core i5 işlemcili, SSD’li ve 8 GB RAM’li 14 inç x360 ise 700 doların biraz üstünde fiyattan satılacak. Tüm modellerin mayıs veya haziran ayında yurt dışında satışa sunulması bekleniyor.