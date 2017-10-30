HP Kaliforniya’daki orman yangınlarında önemli arşiv belgelerini kaybetti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ekim ayının başlarında başlayan ve uzun süre boyunca kontrol altına alınamayan orman yangınları, 42 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yangınlar nedeniyle 15 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, toplam zararın 1 milyar dolar olduğu belirtilmişti. Bu büyük trajedilerin dışında yangınlar teknoloji dünyasına da önemli bir zarar verdi. HP Kaliforniya yangınları sırasında önemli arşiv belgelerini kaybetti.

Yok olan arşiv belgelerinin şirketin kurucularının William Hewlett ve David Packard’a ait olduğu belirtildi. Söz konusu arşiv belgelerinin Keysight Technologies isimli şirkette olduğu ifade edildi. Hewlett-Packard orijinli bir kuruluş olan Keysight Technologies’in ilgili arşivleri 2014’te aldığı açıklandı. HP arşivlerinin önemli bir kısmı başka yerlerde saklansa da, Keysight Technologies merkezindeki belgelerin kişisellikleri nedeniyle önemli olduğuna dikkat çekildi.

Arşivlerin yok olduğunun açıklanmasının ardından bu durumun engellenmesinin mümkün olup olmadığı soruları akıllara geldi. Keysight’tan yapılan açıklamada arşivlerin korunması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Arşiv materyallerinin yangın söndürme sistemli dayanıklı kutularda saklandığı ifade edilse de, bazı belgelerin modüler binalarda tutulmasının kayba neden olduğu öne sürüldü. Keysight’ın ana ofis binalarının yangından daha az zarar gördüğü açıklandı.

HP arşivleri teknoloji dünyası için ne ifade ediyor?

Zararın önlenip önlenemeyeceğini tartışmak pek anlam ifade etmiyor. Hewlett ve Packard Silikon Vadisi’nin kurucuları kabul ediliyor. Dolayısıyla HP arşivleri erken dönem teknoloji kültürüyle ilgilenenler için büyük önem taşıyor.