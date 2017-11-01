Honeywell Akıllı Ev Güvenlik sistemi kullanıcılar tarafından kurulabilecek

Honeywell uzun süredir güvenlik sistemleri üretiyor. Ancak şirket bu yıl itibarıyla rotasını kurulumu kullanıcılar tarafından yapılabilen ev güvenlik sistemlerine çevirmiş gibi görünüyor. Honeywell Akıllı Ev Güvenlik Sistemi adını taşıyan yeni çözümün merkezinde akıllara Amazon Echo’yu getiren bir baz istasyonu bulunuyor. Baz istasyonunun üst kısmında yer alan kamera, farklı sensörlerle eş zamanlanıyor ve kullanıcıların evlerini izliyor. Sistem, görülenlere ilişkin bildirim de gönderebiliyor.

Yeni sistemin merkezinde ismin de anlaşılabileceği üzere güvenlik bulunuyor. Ancak Honeywell, insanları evlerinde olup bitenden haberdar edecek özellikler sunduğunun altını çizmeyi tercih ediyor. Eve kimin girip çıktığından haberdar olmak veya bir pencerenin açık kalıp kalmadığını kontrol edebilmek, söz konusu özellikler arasında yer alıyor.

Honeywell’in güvenliğin dışında bu özellikleri öne çıkarması mantıklı bir tercih gibi görünüyor. Ev hırsızlığı vakalarının eskiye kıyasla azalmasıyla birlikte insanlara her gün kullanabilecekleri özellikler sunmaya yönelmek daha büyük bir anlam ifade ediyor.

Honeywell’in kurulumu kullanıcılar tarafından yapılabilen güvenlik sisteminin temeli itibarıyla oldukça basit olduğu söylenebilir. 50 dolarlık kızılötesi hareket dedektörü, 40 dolarlık pencere ve kapı dedektörü ve alarmı ayarlamaya yarayan 30 dolarlık anahtarlıktan oluşan sistemin merkezinde ise 400 dolarlık baz istasyonu bulunuyor.

Baz istasyonunun üzerindeki kamera, hareketi tespit edebiliyor ve insanları tanıyabiliyor. Baz istasyonunun altında bulunan ışıklar, ev sahiplerine olan biten konusunda ipucu veriyor. Hoparlör özelliği taşıması sayesinde baz istasyonundan 90 dB yüksekliğinde ses çıkabiliyor. Amazon Alexa destekli hoparlöre soru sorulabilecek ve sistem diğer akıllı ev ürünleriyle iletişim kurabilecek.

Honeywell Akıllı Ev Güvenlik Sistemi ilk olarak Indiegogo üzerinden satılacak

Honeywell Akıllı Ev Güvenlik Sistemi, ilginç bir tercihle ilk olarak kitle fonlama platformu Indiegogo üzerinden satılacak. Bu süreçte kullanıcılardan geri bildirim de toplanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren genel satışa çıkacak olan sistemin başlangıç kitinin fiyat etiketinde 499.99 dolar yazacak.