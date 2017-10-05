Microsoft’un dijital asistanı Cortana’yı taşıyan hoparlör Harman Kardon Invoke, geçtiğimiz ilkbaharda görücüye çıkmıştı. O dönemde yapılan açıklamalarda hoparlörün sonbaharda satışa sunulacağı belirtilse de, kesin bir tarih ve fiyat bilgisi verilmemişti.

Merakla beklenen tarih ve fiyat bilgileri de sonunda gün yüzüne çıktı. Microsoft’un dijital asistanı Cortana’nın merkezinde olduğu Invoke, ekim ayının üçüncü haftası itibarıyla raflardaki yerini alacak gibi görünüyor. Böylelikle daha önce ürünün çıkışı için işaret edilen zaman aralığı da tutturulmuş olacak.

Harman Kardon Invoke ile ilgili yeni bilgiler sadece çıkış tarihiyle sınırlı değil. Sızıntılar hoparlörün ABD’de 150 dolar karşılığında satılacağını gösteriyor. Xbox Live Rewards sitesi üzerinden erişilen bu bilgi, henüz Microsoft veya Harman Kardon tarafından resmen doğrulanmış değil.

Harman Kardon Invoke rekabete dezavantajla başlayacak

Harman Kardon Invoke için akıllı hoparlörler arasındaki rekabette işlerin pek kolay olmayacağı söylenebilir. Microsoft kısa süre önce Groove Music’in fişini çekme kararı almıştı. Dolayısıyla hoparlörün Microsoft tarafından sunulan çevrim içi müzik avantajlarından yararlanma ihtimali ortadan kalkıyor. Buna ek olarak, Cortana’nın da Amazon’un dijital asistanı Alexa’ya kıyasla daha küçük bir yetenek setine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu da Invoke’un Amazon Echo’ya karşı zayıf kalmasına yol açıyor.