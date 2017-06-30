Hadise’nin yeni albümü ilk kez Apple Music’te

Tam iki yıl önce, 30 Haziran tarihinde dünya çapında kullanıma sunulan Apple Music, o zamandan bu yana 27 milyon kayıtlı üyeye ulaştı ve 40 milyondan fazla parçayı da abonelerine sunuyor. Öte yandan Apple’ın müzik servisi pek çok sanatçının yeni albümünü hayranlarıyla ilk defa buluşturuyor.

Apple şimdiye kadar Drake, Taylor Swift, Radiohead, Red Hot Chilli Peppers, Frank Ocean gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini diğer tüm müzik servislerinden önce, Apple Music üzerinden sunmuştu.

Apple Music’in Türkiye’de resmen faaliyete geçmesi ise Şubat 2016’da gerçekleşti. Tıpkı yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de de, İlk Kez Burada Dinle sloganı altında çeşitli sanatçıların yeni albümünü ilk kez Apple Music üzerinden dinleme fırsatı sunuldu. Bu sanatçıların arasında Ozan Doğulu, Bengü, Mirkelam, Resul Dindar ve Gökçe yer aldı.

Hadise Şampiyon ile Apple Music’te

Şimdi bu sanatçılar arasına Hadise de katılıyor. Hadise’nin son albümü Şampiyon ilk defa Apple’ın müzik servisi sayesinde müzikseverlerle buluşuyor. Apple, İlk Kez Burada Dinle uygulamasını önümüzdeki günlerde yeni isimlerle devam ettireceğini belirtiyor.