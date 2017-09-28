GoPro’nun geçen yıl tanıttığı, piyasaya çıkardıktan kısa bir süre sonra, havada uçarken aniden yere çakılma sorunu nedeniyle piyasadan toplatıp, bu yılın başlarında yeniden piyasaya sürdüğü Karma adlı drone’unun yeni versiyonunu bekleyenler hayal kırıklığına uğruyor. GoPro, gerçekleştirdiği etkinlikte Hero 6 Black aksiyon kamerasını tanıttı, ancak Karma drone ile ilgili olarak sadece yeni bir yazılım güncellemesi çıkaracağını söyledi.

GoPro, “Follow” (Takip Et) ve “Watch” (İzle) olmak üzere iki yeni çekim modunu Karma drone’a ekleyecek. Bu özelliklerin adları sanki DJI’nin drone’larında olduğu gibi, bilgisayar görüşüyle kontrol edilen, nesne izleme modlarını akıllara getiriyor. Ne var ki, bunlar o kadar da çok sağlıklı çalışan özellikler değil gibi görünüyor.

Her iki çekim modunda da, özel bir algoritmik nesne tanıma sisteminin kullanılmasının yerine Karma kontrol aygıtının çerçeve içinde olması gerekiyor. Watch, siz kumanda aygıtı ile hareket ederken drone’un sabit şekilde kalmasını istediğiniz zaman kullanılıyor. Follow ise bir sahne içinde drone’un sizi takip etmesi için getiriliyor.

Kumanda aygıtının drone’un görüş alanının içinde olması gerekliliği, bunların film yapımcıları için kullanışlı olmasını sınırlandırıyor. Zaten GoPro’nun Karma’yı bu amaçla çıkarmadığı daha en başından anlaşılmıştı. Bununla birlikte GoPro, Cable Cam adı verilen bir başka mod daha ekliyor. Bu modda drone’un uçuş rotası boyunca 10 geçiş noktası belirlemeye imkan tanıyor. Ne var ki, Karma’nın bu tarz gelişmiş çekim koşulları için hâlâ engele çarpmayı önleyecek özellikleri bulunmadığından, o hâlâ daha çok sıradan GoPro sahiplerine hitap eden bir ürün olarak kalıyor.