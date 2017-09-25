GoPro bugün yurt dışındaki basın mensuplarıyla paylaştığı bir basın davetiyesiyle 28 Eylül Perşembe günü ABD’nin San Francisco şehrinde bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Şirket her ne kadar yeni kamerasıyla ilgili herhangi somut bir söylemde bulunmasa da, tüm işaretler Hero 6 Black’in etkinliğin yıldızı olacağını gösteriyor. Şirketin CEO’su Nick Woodman’ın ev sahipliği yapacağı etkinlik Türkiye saatiyle akşam 19.00’da düzenlenecek.

499 dolarlık yurt dışı satış fiyatına sahip olacağı tahmin edilen Hero 6’nın o gün itibarıyla satışa sunulması bekleniyor. Bu kameranın daha şimdiden Kuzey Amerika genelindeki çeşitli mağazalara gönderildiği ortaya çıkmış ve bazıları birkaç hafta erken olacak şekilde görüntülenmişti. Ayrıca GoPro’nun 360 derece kamerası Fusion ve drone’u Karma üzerinde de bazı güncellemeler sunması bekleniyor.

Hero 6 Black’in ise görünüş açısından Hero 5 Black’ten pek farklı olması beklenmiyor. Değişiklikler daha çok iç tarafta olacak. Saniyede 60 kare hızında 4K video çekimi ve 240 kare hızında 1080p video çekimi yenilenen aksiyon kamerasının başlıca hünerleri olacak. Ayrıca Hero 6 Black’in iki kat daha hızlı olacağı ve daha yüksek aktarım hızlarına olanak sağlayacağı da tahmin ediliyor.

Bunlara ek olarak daha da iyileştirilmiş dijital görüntü sabitleme ve düşük ışık performansı da kameranın yenilikler listesinde yer alacak gibi görünüyor. Kamera, daha iyi performans göstermesini GP1 olarak adlandırılan ve GoPro’nun kendi bünyesinde geliştirdiği yeni işlemciye borçlu olacak.

GoPro’nun yeni ürünleriyle ilgili detayları perşembe akşamı Teknoblog’da bulacaksınız.