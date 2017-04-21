GoPro Fusion altı GoPro kamerasını tek kasada topluyor

GoPro Fusion adını taşıyan ve 360 derece görüntüler kaydedebilen yeni kamerasının duyurusunu yaptı. Facebook’un Surround 360’nı taşıyan yeni kameralarını duyurmasının ardından elini çabuk tutan şirket, Fusion ile bugüne kadarki aksiyon kameralarından daha farklı bir yola sapıyor. Kamerayla hem sanal gerçeklik formatında hem de standart formatta 5.2K çözünürlüklü görüntüler kaydedilebiliyor.

Kamerayla standart formatta fotoğraf çekmek isteyenlere OverCapture isimli bir özellik sunuluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar küre formatındaki görüntüden diledikleri bir sahneyi çıkarabilecek. GoPro’nun kurucusu ve CEO’su Nicholas Woodman, Fusion için “Altı GoPro kamerası bir arada” tanımlamasını kullanırken, kameranın 360 derece görüntü yakalama konusunda son teknolojiyi yansıttığını belirtti.

Şirket, son kullanıcıya yönelik bir 360 derece kamera üzerinde çalıştığına dair ilk ipucunu MotoGP ile olan işbirliğini duyurmak için hazırladığı videoda vermişti. Söz konusu videoda, bir motorsikletin arkasına dizilen lenslerin varlığı dikkat çekmişti. Woodman ise çok lensli bir GoPro ile aktivitelerin kaydedilebildiği bir gelecek hayal ettiğini belirtmişti. GoPro CEO’su, kaydedilen görüntülerle telefon uygulamasıyla paylaşılabilecek iki boyutlu bir videonun da hazırlanabileceğini ifade etmişti.

Fusion’ın söz konusu yeteneklere sahip olup olmadığı bilinmiyor. GoPro’nun fazla detay paylaşmaması, kameranın henüz tam anlamıyla hazır olmadığını da gösteriyor. Fusion’ın nihai tasarımının değişmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. GoPro, kameranın yeteneklerini gösteren bir video paylaşmayı da ihmal etmedi.

GoPro Fusion için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı

GoPro Fusion için pilot programı önümüzdeki yaz başlayacak. Şirket program için profesyonel içerik oluşturucularından, markalardan ve ajanslardan başvuru alacak. Kameranın yılın sonlarında kısıtlı bir ölçekte satışa sunulması planlansa da, henüz bir fiyat bilgisi verilmiş değil.