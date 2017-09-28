Hero 6 Black için düzenlenen tanıtım etkinliğinde GoPro, en sonunda 360 derece, 5.2K dairesel kamerası Fusion’ın resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Tamamen monte edilebilir ve suya dayanıklı bir yapıya sahip olan bu kamera 5 metre derinliğe kadar su altında kalabiliyor. 5.2K çözünürlükte, saniyede 30 kare hızında ya da 3K çözünürlükte, saniyede 60 kare hızında video 360 derece video kaydı gerçekleştirebiliyor. Buna ek olarak 18 megapiksel çözünürlüklü küresel fotoğraflar da çekebiliyor.

GoPro Fusion’ın yalpa çemberi benzeri dengeleme düzeninden yararlandığını, bunun sayesinde çekimlerin düzgün ve akıcı göründüğünü belirtiyor.

Sanal gerçeklik deneyimi için 360 derecelik çekimler yapmanın yanı sıra iki boyutlu çekimler gerçekleştirmek de mümkün. İçerikler 360 derece kamerayla her açıdan çekildiği için, videonun bakış açısını da dinamik şekilde değiştirmek mümkün oluyor. GoPro Fusion’ın yazılımındaki “OverCapture” modunu kullanarak yapılmış olan üç boyutlu çekimlerden geleneksel iki boyutlu videoları çekebilirsiniz.

Diğer bir deyişle, aşağıdaki video klipte gösterilen örneklere benzer videoları yapılmış olan 360 derece çekimlerden elde etmek mümkün oluyor.

360 derecelik çekimlerin yanı sıra, 360 derecelik, her yönden ses kaydı da, yerleştirilmiş olan bir dizi mikrofon sayesinde gerçekleştirilebiliyor.

GoPro Fusion bağlantı tarafında Wi-Fi ve Bluetooth’u destekliyor, ayrıca 10 farklı dilde sesle kontrol imkanı sağlıyor. Fusion Grip Mount adı verilen bir aksesuarla da birlikte geliyor. Ayrıca diğer GoPro montaj kitleriyle de uyumlu şekilde kullanılabiliyor.

GoPro Fusion kasım ayında, 699 dolarlık yurt dışı fiyatıyla piyasada olacak.