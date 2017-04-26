Google yalan haber ile mücadelesini farklı kollardan yürütüyor. Sadece yalan haberleri tespit etmek ve haber doğrulama üzerine vurgu yapmakla yetinmeyen şirket, arama sonuçlarında da yalan haberlerin ve rahatsız edici içeriklerin öne çıkmasını engelleyecek değişikliklere gidiyor. İnternet devi, bu doğrultuda ilk olarak algoritmalarında daha güvenilir kaynakları öne çıkarıp yalan haber yayan kaynakları aşağıya gönderiyor.

Buna ek olarak, Google’ın Arama Kalitesi Notlandırıcısı olarak bilinen çalışanlarına da yeni talimatlar verildi. Bu talimatlar sayesinde yalan haberlerin daha rahat tespit edilmesi ve arama algoritmalarında değişikliğin tetiklenmesi amaçlanıyor.

Yapılacak değişikliklerle birlikte kullanıcıların elinde arama sonuçlarını etkilemek için daha fazla araç olacak. Gerçekliği tartışmalı olan içerikleri arama kutusunun otomatik sonuçlarında veya en popüler sonuçlar bölümünde görüldüklerinde işaretlemek kolaylaşacak. Örneğin, karşınıza gerçeklikten uzak bir komplo teorisini gösteren bir sonuç veya ırkçı bir otomatik tamamlama önerisi çıktığında geri bildirim bağlantısını tıklayarak Google’ı durumdan haberdar edebileceksiniz.

Google yalan haber ile mücadele konusunda gerekenleri yapmamakla suçlanmıştı

Yalan haber ile mücadele konusu, geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinden bu yana sosyal medya ve internet devlerinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Seçim öncesinde internette ve sosyal medyada dolaşan çeşitli yalan haberlerin seçim sonuçlarında etkisi olduğu iddia edilmişti. Bu iddianın ardından Facebook ve Google gibi şirketlerden yalan haberlerin yayılmasına karşı etkin sorumluluk üstlenmeleri istenmişti.