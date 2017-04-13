Google WebVR platformu artık Cardboard ile birlikte çalışacak

Google WebVR platformu geçen şubat ayında Chrome desteğine kavuşmuştu. Platform artık Google Cardboard sanal gerçeklik başlıklarını da destekleyecek. WebVR platformu insanlara sanal gerçeklik deneyimini özel bir uygulama indirmeye gerek kalmadan yaşama imkanını sunuyor.

Google söz konusu platformu Chrome ile uyumlu hâle getirse de, sadece Daydream uyumlu telefonlarda Daydream Viewer ile birlikte bu deneyim yaşanabiliyordu. Bundan böyle Android telefona sahip herhangi biri WebVR uygulamalarını Cardboard ile görüntüleyebilecek.

Cardboard için “kısıtlı bir sanal gerçeklik platformu” tanımlamasını kullanmak çok yanlış olmayacaktır. Ancak Google WebVR ile sunduğu deneysel uygulamalarla bu deneyimi zenginleştirmek adına kayda değer bir fırsat sunuyor. Cardboard’un kullanıcı tabanınında önemli bir yer tutan iPhone sahipleri ise bu imkandan mahrum kalmaya devam edecek.

Google bu hamlesiyle Cardboard’u unutmadığını göstermiş oldu. Sanal gerçeklik deneyimlerinin keşif ve başlangıç süreçlerini yenileyen şirket, böylelikle Cardboard üzerinden yaşanan sanal gerçeklik deneyimine de biraz daha çeşitkilik kazandırmış oldu.

Google WebVR deneyimi Cardboard olmadan da yaşanabiliyor

Google’ın WebVR ile sunduğu sanal gerçeklik deneyimi Cardboard olmadan da, çok derin olmasa da, yaşanabiliyor. Bunun için sadece ekrana tıklamak ya da dokunmak ve parmağı ya da fareyi ekranda sürüklemek yeterli oluyor.