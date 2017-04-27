Google Trips yeni özelliklerle daha güçlü bir seyahat arkadaşı oluyor

Google geçen yıl Trips adlı verilen bir uygulama çıkarmış ve insanlara seyahat planlarını organize etmede ve varış noktalarına ulaştıklarında neler yapacaklarını belirlemede yardımcı olmaya başlamıştı. Google Trips uygulaması şimdi daha yararlı hâle gelecek birtakım yeni özellikler kazandı.

Öncelikle Google Trips uygulaması şimdi Gmail adresinize gönderilen tren veya otobüs biletlerini otomatik olarak çekiyor. Uygulama zaten uçuş, otel ve araba rezervasyonlarının bilgilerini topluyordu. Şimdi otobüs ve tren bilgilerinin eklenmesiyle birlikte seyahat planlarının kayıtları için daha kapsamlı bir görüntüleme imkanı sunuyor.

Google Trips uygulaması çektiği tüm bilgileri internet bağlantısı olmadığı zaman da erişilebilecek şekilde saklıyor. Böylelikle yurt dışına gittiğinizde ve hücresel dolaşım üzerinden veri kullanımı yapmak istemediğinizde bile seyahat bilgilerinizin tamamı elinizin altında oluyor.

Ayrıca Google rezervasyonları elle ekleme imkanı da sunuyor. Böylelikle otomatik olarak çekilmeyen seyahat bilgilerini ekleyip seyahat planlarını tamamlamak mümkün oluyor.

Son olarak seyahatleri diğer kişilerle paylaşma yeteneği geliyor. Eğer birden fazla kişi aynı seyahate çıkıyorsa, bu paylaşım özelliği bilgilerin tek bir elden, hızlıca yayılması için epey yardımcı olacaktır.