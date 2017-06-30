Google Triangle veri tüketimini düşük tutmak için geliyor

Siz ne kadar veri planınızı idareli şekilde kullanmak için çaba gösterin, arka planda çalışan bir yığın uygulama sizin bu çabanızı boşa çıkarmak için sürekli gayret hâlinde olacaktır. Google, veri tüketimi konusunda bilinçli, dikkatli davranan Android cihaz sahiplerinin veri sınırının altında kalmalarına yardımcı olacak, Triangle adlı deneysel bir uygulama çıkardı.

Şu anda Filipinler’de test edilen ve henüz Türkiye’deki cihazlara indirilemeyen Triangle uygulaması ne kadar veri kullandığınızı ve en çok hangi uygulamaların veri tükettiğini gösteriyor.

Buradan yola çıkan uygulama “Veri Tasarrufu” özelliğini etkinleştiriyor ve istenmeyen veri kullanımını frenliyor. Ya da uygulamaların sadece 10 ile 30 dakika arası bir süre boyunca veri tüketimi yapmalarına izin veriyor, onların veriyi zamanla tüketmelerinin önüne geçiyor.

Aslında, Android cihaz sahiplerinin cihazlarında uygulamaların veri tüketimini, Triangle’ı indirmeden kontrol edebilecekleri özel bir veri tasarrufu bölümü bulunuyor. Ancak bu özel uygulama hem zamandan tasarruf etmeyi sağlıyor, hem de teknoloji konusunda pek de tecrübesi bulunmayan kullanıcılara daha kolay izleme ve kontrol imkanı sunuyor.

Google’ın şu anda test çalışmalarını yürüttüğü Filipinler’deki Globe veya Smart adlı mobil operatörlerden hizmet alan ön ödemeli aboneler için uygulama daha da ilginç bir özellik sunuyor. Veri kullanımı takibi ve Veri Tasarrufu özelliklerinin yanında, bu aboneler ön ödemeli veri miktarı durumunu görebiliyor hatta Google’ın yeni uygulamasıyla yeni veri kullanım hakkı elde edebiliyor.

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Bazı tavsiye edilen uygulamaları kullanarak veya indirerek, Triangle’ın kullanıcılara veri ödülü vermesi mümkün oluyor. Böylelikle kullanılan megabaytların bir kısmı da geri kazanılıyor. Globe ve Smart’ın bu hediye kampanyasını Google ile işbirliği dahilinde yaptığını düşünüyoruz, ancak benzer model dünyanın diğer ülkelerinde de uygulanabilir. Türkiye’deki kullanıcıların da epey hoşuna gideceğine eminiz.

Yukarıda Triangle’ın Google Play Store’dan doğrudan indirilemediğini belirtmiştik, ancak uygulamanın kurulum dosyasını APK Mirror‘dan indirip test etme imkanı bulunuyor. Android Central sitesi bazı özelliklerin uluslararası bazda çalıştığını belirtiyor.