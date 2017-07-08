Google Takvim’in iOS görsel bileşeni en sonunda geldi

Google Takvim’i iOS’te kullananları sevindirecek bir haber var. iPhone ve iPad’e özel resmi Google Takvim uygulamasına en sonunda Bugün adlı bir widget, diğer bir deyişle görsel bileşen eklendi.

9to5Mac‘in haberine göre, bu yeni görsel bileşen sayesinde kullanıcılar bildirim tepsisi veya kilit ekranından erişilebilen Bugün bölümünden yaklaşan etkinlikleri görme fırsatı elde edecekler.

Görsel bileşen takvime işlenmiş yaklaşan iki etkinliği gösteriyor ve genişletilerek gösterim sayısı dörde uzatılabiliyor. Diğer Bugün görsel bileşenleri gibi, iPhone 6S ve iPhone 7 cihazlarında Google Takvim ikonuna 3D Touch’ı kullanıp hafifçe bastırarak aynı görünüme erişmek de mümkün oluyor.

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Hepsi bu kadar. Görsel bileşen üzerinden başka takvim uygulamalarının sunduğuna benzer şekilde aylık bir görünüm sunulmuyor. Yine de, Takvim kullanıcıları için bu bileşen epey pratiklik sağlayacaktır.

Uygulamanın Bugün görsel bileşeni güncellemesini App Store’dan indirebilirsiniz.