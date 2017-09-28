Google Slaytlar servisi, acele biçimde sunum hazırlamak zorunda kalan kullanıcıların işini kolaylaştıracak özelliklere kavuşuyor. Servise yerleştirilen eklenti desteği, kullanıcıların rahatlıkla başka web sitelerinden veya platformlarından içerik çekmesini mümkün kılıyor.

Bu destek sayesinde Adobe, Shutterstock veya Unsplash’ten fotoğraf çekilebiliyor. Çalışmalarını kişiselleştirmek isteyenler ise Apps Script sayesinde otomatik olarak başka mecralardan veri çekebiliyor ve kullanıcıları tekrarlanan görevlere mahkum kalmaktan kurtarabiliyor.

Bunun için kullanıcıların illa bir kod yerleştirmesine ihtiyaç duyulmuyor. Google Slaytlar kullanıcıları farklı sunumlardaki slaytlar arasında bağlantı kurabiliyor. Bu sayede sunumlar arasında bilgi senkronizasyonu sağlanabiliyor. Böylelikle ortak çalışılan bir iş arkadaşının bir sunum üzerinde yaptığı veri düzenlemesi, kullanıcının ekranında da görülebiliyor.

Google Slaytlar Keep ile entegre biçimde çalışacak

Google Slaytlar için yapılan yenilikler bununla sınırlı kalmıyor. Sisteme Google Keep entegrasyonu da ekleniyor. Bu sayede kullanıcılar henüz taslak halindeki fikirlerini rahatlıkla sunumlara aktarabilecek. Kullanıcılar slaytlarına şema ekleyebilecek, slaytlarını küçük resim olarak görüntüleyebilecek ve bir sunumdaki slaytları silmeye gerek kalmadan geçebilecek. Kısacası kullanıcılar fazla zaman kaybetmeden daha “pürüzsüz” sunumlar hazırlayabilecek.