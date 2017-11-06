Google Poly ile artırılmış ve sanal gerçeklik nesnelerini bir araya topluyor

Google Poly adını taşıyan yeni bir platformu hayata geçirdi. Söz konusu platform, insanların artırılmış ve sanal gerçeklik nesnelerini toplayıp bulabilecekleri bir kütüphane niteliği taşıyor. Poly, Google’ın sanal gerçeklik tabanlı resim ve heykel uygulamaları Tilt Brush ve Blocks’a bağlı olarak çalışıyor.

Poly’den sadece Google’ın ARCore sistemini kullananlar yararlanmayacak. Apple’ın ARKit’ini veya başka sanal gerçeklik platformlarını geliştirerek uygulama hazırlayanlar da Poly’den faydalanabilecek.

Kullanıcılar daha önce de Google Blocks ile oluşturdukları nesneleri tarayabiliyordu. Ancak Poly daha ciddi bir proje niteliği taşıyor. Platform sayesinde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarının daha kolay biçimde hazırlanması amaçlanıyor.

Google’dan yapılan açıklamada, model nesneler oluşturanların çalışmalarını Poly’ye ücretsiz olarak yükleyebileceği ve diğer kullanıcıların da bu çalışmaların üzerinde değişiklik yapabileceği belirtildi. Güncellenen modeller de yeni bir model olarak kaydedilecek ve kütüphanedeki yerini alacak. Kullanıcılar dosyalarını sisteme direkt olarak aktarabilecek. Nesneleri düzenleme işlemi de sanal gerçeklik ortamında yapılabilecek.

Google Poly ile AR ve VR’ı daha çok kişiye açabilir

Sanal nesneler için hâli hazırda çok sayıda mağaza bulunuyor. Bunların büyük kısmı, insanlara üç boyutlu nesne geliştirerek para kazandırmayı amaçlıyor. Google Poly ise AR ve VR’ı hobi olarak benimseyenlere uygun bir sistem gibi görünüyor. Şirket böylelikle artırılmış ve sanal gerçekliği daha çok kişiye açmayı hedefliyor. Meraklılar şimdiden mağazayı ziyaret edebiliyor.