Google podcast uygulaması 60 Db’yi geliştiren Tiny Garage Labs isimli şirketi satın aldı. Tiny Garage Labs, satışı Medium hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada uygulamanın kapılarının 10 Kasım itibarıyla kapatılacağı belirtildi.

60 Db ekibi daha önce 80 editoryal ortakla çalışmış ve ortaya “yüzlerce sesli hikaye” çıkarmıştı. Ekibin bundan sonraki yol haritasında nelerin olduğu henüz bilinmiyor. Google Play Müzik içinde hâli hazırda bir podcast bölümü mevcut.

Ancak bu bölüm ilk günden bu yana terk edilmiş gibi görünüyor. Google’ın satın alma hamlesiyle bu bölümü yenilemesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Google podcast oyununda rakiplerini yakalamayı çalışıyor

Google Play Müzik kapılarını 2013’te açsa da, servise podcast bölümü henüz nisan ayında eklenmişti. Google podcast konusunda Spotify gibi iddialı rakiplerine karşı mücadelede elini güçlendirmeye çalışıyor. Spotify, kısa bir süre önce podcast biriminin yönetimini eski Maker Studios CEO’su Courtney Holt’a teslim etmişti. Google’ın hamlesinin iddialı rakipleriyle olan mücadelesinde fark yaratıp yaratmayacağı ise zamanla anlaşılacak.