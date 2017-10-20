Google Play Store üzerinde aboneliklerden aldığı payı düşürüyor

Google Play Store uygulamaları aracılığıyla başlatılan aboneliklerden aldığı payı aşağıya çekeceğini açıkladı. İnternet devi, böylelikle mobil ekosistemdeki en önemli rakibi Apple’ın açtığı yoldan ilerlemiş oldu.

Apple, 2016’nın haziran ayında geliştiricileri App Store üzerinden daha fazla abonelik satmaya teşvik edecek bazı değişiklikleri hayata geçirmişti. Şirket App Store’da uyguladığı yüzde 30’luk kesinti oranını yüzde 15’e indirmiş ve bu politika eylül ayında uygulamaya koyulmuştu.

Şimdi Google da aynı yoldan ilerliyor. Böylelikle bir abonelik servisi satan uygulama geliştiricileri, abonelerini 1 yıldan uzun süre boyunca koruyabildikleri takdirde Google’a daha az bir komisyon ödeyecek. Şirket, bu değişiklikleri 2018’in ocak ayında hayata geçirmeyi planlıyor.

Google Play Store rekabetçiliğini korumayı hedefliyor

Google Play Store için yapılan bu değişikliklerle uygulama mağazasının Apple App Store ile girdiği rekabette canlı kalmasını amaçlıyor. Abonelik ücretlerinden yapılan kesintinin aşağıya çekilmesi, Spotify gibi servislere abone olurken mobil cihazlardan uzak durulması durumuna son verilebilir. Söz konusu değişiklik, uygulamaları da abonelerini daha uzun süre korumak için teşvik edecek gibi görünüyor. Çünkü ksinti indirimi için aboneleri 12 ay boyunca korumak gerekiyor.