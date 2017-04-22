Google Play Müzik Samsung cihazlarında varsayılan müzik uygulaması olarak kullanılacak. Servise büyük bir doping olarak nitelenebilecek bu karar, Galaxy S8 ve S8+’ın piyasaya çıktığı gün iki şirket tarafından birlikte açıklandı. Bu işbirliğinin hayata geçtiği ilk cihazlar da Galaxy S8 ve S8+ oldu. Ancak iki şirket arasındaki işbirliği teknik olarak bir yıl önce başladı. Telefonlarından Google’ın sunduğu Android uygulamalarıyla aynı işlevi gören uygulamaları kaldırma kararı kalan Samsung, S7 ve S7 edge’de de Play Müzik’i varsayılan müzik çalma uygulaması olarak konumlamıştı.

Yeni dönemdeki ana değişiklik ise Play Müzik’te Samsung telefon sahiplerine özel avantajlar sunulması oluyor. Örneğin, Galaxy S8 sahipleri servisin bulut sunucularına 100 bin şarkı yükleyebilecek ve bu şarkıları diledikleri yerde dinleyebilecek. Diğer Play Müzik kullanıcıları için ise bu sınır 50 bin şarkıyla sınırlı. Google Play Müzik’e şarkı yüklemek için aylık abonelik ücreti ödemek gerekmiyor.

Abonelik paketleri Play Müzik’in Apple Music ve Spotify gibi rakipleriyle olan mücadelesinde önemli bir yere sahip. Samsung ile olan işbirliğinde abonelik konusunda da avantajlar sunuluyor. Galaxy S8 ve S8+ alanlar, Play Müzik’in abonelik servisinden üç ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Google Play Müzik Samsung kullanıcılarına özel avantajlar sunmaya devam edecek

Google’dan yapılan açıklamada Play Müzik’te Samsung kullanıcılarına özel avantajlar ve fırsatlar sunulmaya devam edileceği belirtildi. Google, Play Müzik’in tamamen hazır hâle geldiğinde Samsung’un yeni dijital asistanı Bixby ile uyumlu biçimde çalışacağının sözünü verdi.