Google Pixel Hepsiburada üzerinde Türkiye’de satılıyor

Google’ın geçtiğimiz ay yurt dışında satışa sunduğu Google Pixel ve Pixel XL Android 7.1 Nougat telefonların Türkiye satışı yapılmıyor. Ancak Hepsiburada Google Pixel’i ithalatçı garantisi aracılığıyla Türkiye’ye getiriyor.

Hepsiburada internet sitesi üzerinden satışa sunulan Pixel’in siyah ve gümüş renk seçenekleri satılıyor. Telefonun 2998,99 TL’lik satış fiyatı bulunuyor. 5 inç, Full HD ekrana sahip bir telefon için fiyatın biraz normal üstünde olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak sonuç olarak karşımızda paralel ithalat yoluyla piyasaya sunulan bir telefon var ve fiyatın normale göre yüksek olmasını biraz anlayışla karşılamak gerekiyor.

Android telefonun teknik özelliklerine baktığımızda 5 inç, 1080p AMOLED ekranın yanında Snapdragon 821 işlemci, 4 GB RAM, 12.3 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, 4K video kayıt desteği, 32 GB dahili hafıza gibi özellikleri görüyoruz. Android 7.1 Nougat ile yüklü gelen telefonda, Google’ın bu telefonlarına özel “Pixel Launcher” kullanıcı arayüzü ve “Google Assistant” olarak adlandırılan sanal asistan bulunuyor.