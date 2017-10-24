Google Pixel ailesine 2018’de üç yeni model ekleyebilir. Söz konusu modellere ait olduğu söylenen kod isimleri, şimdiden internete sızdı. Droid-Life sitesinde yer alan habere göre, şirket yeni Pixel telefonlarının kod isimlerini balıklardan seçti.

Google’ın telefonlara “crosshatch” (çotira), “albacore” (akorkinoz balığı) ve “blueline” kod isimlerini verdiği söyleniyor. Droid-Life’ın güvenilirliği, söylentilerin gerçek olma ihtimalini yukarıya çekiyor.

Söz konusu bilgiler çok erken ortaya çıkmış olsa da, bu durum ilginç olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Google’ın önümüzdeki yıl üç adet Pixel telefonunu piyasaya sürme ihtimali, kulağa oldukça ilginç geliyor. İnternet devinin en önemli rakiplerinden Apple ile benzer bir strateji izlemesi muhtemel görünüyor. 2018 model Pixel’lerden birinin Apple’ın iPhone X’u gibi ayrıcalıklı bir konumda olması pek de şaşırtıcı olmayacaktır.

Google Pixel serisinde işleri mevcut seyrinde sürdürebilir

Google Pixel ailesi için işleri mevcut seyrinde sürdürme yolunu da gidebilir. 2017 model Pixel’ler için de ortaya ikiden fazla kod isim atılsa da, şirket sonunda piyasaya sadece iki model sürmüştü. Dolayısıyla Google’ın şimdilik sadece ihtimalleri değerlendiriyor olması muhtemel görünüyor. Kesin olan tek şey ise Google’ın akıllı telefon ve aksesuar üretimi konusunda fazlasıyla ciddi olduğu.