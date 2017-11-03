Google’ın yeni akıllı telefonlarından Pixel 2 XL yılın popüler cihazlarından biri olsa da, piyasaya çıkışından bu yana adı sorunlarla yan yana anılıyor. Ekran yanması, tuhaf tıklama sesi, kalite kontrol testinin geçilememesi, kutudan telefon çıkmaması gibi sorunlara bir yenisi daha eklenmiş gibi görünüyor. Google Pixel 2 XL satın alan bazı kullanıcılar, telefonu başlattıklarında acı bir sürprizle karşılaştı.

Android Police sitesinde yer alan habere göre, Pixel 2 XL’i kutusundan çıkarıp güç düşmesine basan bazı kullanıcıların karşısına bir işletim sistemi çıkmadı. Kullanıcılar, sorunu gösteren fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı.

Twitter’da paylaşılan fotoğraflardan birinde Pixel 2 XL’in ekranında “Geçerli bir işletim sistemi bulunamadı. Cihaz başlatılmayacak.” yazıyor. Bu yazının altında ise başka bir cihazda açılması için bir bağlantı veriliyor.

Google’ın yönlendirdiği sayfada Pixel 2 XL’de görülen “işletim sisteminin bulunamaması” sorunuyla ilgili bir bilgi yer almıyor. İlgili hata mesajı da henüz bir hata olarak listelenmiyor.

İşletim sistemsiz Google Pixel 2 XL’ler değiştirilebilir

Sorunun en acısız çözümü, işletim sistemsiz Google Pixel 2 XL’lerin değiştirilmesi olacak gibi görünüyor. Tanıtıldığında bu kadar ümit vadeden bir cihazın adının sorunla gündeme gelmesi ise üzücü bir durum olarak nitelenebilir.