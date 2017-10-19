Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL için 3 yıl destek sunacak

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’i 4 Ekim’de görücüye çıkarmıştı. Şirket, yeni akıllı telefonlarını önümüzdeki üç yıl boyunca sürekli güncel tutacağını resmen açıkladı. Google duyurduğu destek süresiyle diğer Android telefon üreticilerinin önüne geçmeyi başardı. Şirket işletim sistemini güncel tutmanın yanı sıra güvenlik güncellemelerini de Pixel 2 ve Pixel 2 XL sahiplerine ulaştıracak.

Yazılım güncellemeleri, Android ekosisteminin büyük kısmının yumuşak karnını oluşturuyor. Samsung gibi büyük üreticilerin bile büyük güncellemeleri kullanıcılarına ulaştırmaları birkaç ay alıyor. Pek çok cihaz güvenlik güncellemelerini uzun bir süre boyunca alsa da, bir veya iki sürümün ardından yazılım güncellemeleri cihazlara ulaşmıyor. Bu da eski cihazların tabir-i caizse “terk edilmesine” neden oluyor.

Google’ın söz konusu destek süresini açık biçimde duyurmamış olması da ayrıca dikkat çekiyor. Destek sürelerine şirketin yeni Pixel telefonları için hazırladığı özellik ve destek sayfalarının derinliklerinde erişilebiliyor.

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL 2020’den sonra da güncellenebilir

Google orijinal Pixel ve Pixel XL’de yazılım güncellemesi desteğini 2 yıl, güvenlik güncellemesi desteğini ise 3 yıl olarak garanti etmişti. Şirketin Pixel 2 ve Pixel 2 XL için verdiği garantili güncelleme süresi 2020’nin ekim ayında sona erecek olsa da, bu durum telefonların daha sonra güncellenemeyeceği anlamına gelmiyor.