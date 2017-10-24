Google Pixel 2 suya dayanıklılığı alışılmamış bir yöntemle sunuyor

Google’ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Pixel ve Pixel XL, suya ve toza karşı dayanıklı olmamaları nedeniyle eleştirilmişti. Bu ayın başında tanıtılan Google Pixel 2 ise IP67 sertifikasının varlığıyla bu durumu değiştiriyor. Pixel 2’yi parçalarına ayıran JerryRigEverything sitesinden Zack Nelson, suya dayanıklılığı sağlayan ilginç yöntemi gözler önüne seriyor.

Akıllı telefonları suya dayanıklı hâle getirmek, temel hatlarıyla sıvı girişinin olabileceği her noktayı kapatmak anlamına geliyor. Cihazlardaki delik sayısının fazlalığı düşünülünce bu hedefi gerçekleştirmenin zorluğu anlaşılıyor. Aralarında Google’ın da olduğu bazı şirketler bu süreci kolaylaştırmak için kulaklık jakından vazgeçse de, şarj girişleri hâlâ açık durumda.

Ancak bu durum suya dayanıklılık konusunda bir engel teşkil etmiyor. Google ise bir adım daha atarak, daha önce bir akıllı telefonda eşine rastlanmamış bir yol seçmiş gibi görünüyor. Nelson, Pixel 2’nin USB-C girişinin kauçuk halkasında yalıtkan makine yağının varlığını ortaya çıkardı. Yalıtkan makine yağı, genellikle off-road araçlarının elektronik aksamını suya dayanıklı hâle getirmek için kullanılıyor.

Google Pixel 2 parçalarına çok zor ayrılmıyor

Google Pixel 2 suya dayanıklı bir kasaya sahip olsa da, bu durum telefonun parçalarına zor ayrıldığı anlamına gelmiyor. Kullanılan yalıtkan makine yağı kuvvetli bir yapıştırıcı olsa da, fazla ısıtmaya ihtiyaç duymadan parçalar yerinden ayrılabiliyor. Düzgün bir bakım ve uzmanlıkla Pixel 2 rahatlıkla parçalarına ayrılabilir ve yeniden çalışacak biçimde birleştirilir gibi görünüyor.