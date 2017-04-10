Google’ın yeni Pixel telefonunu kısa sürede duyurması beklenmiyor. Yine de; geleneksel I/O konferansına 1 aydan biraz daha uzun bir zaman kalmışken, Google Pixel 2 ile ilgili dedikodulara yenileri ekleniyor. Telefonlarını üretmek için Android iş ortaklarıyla birlikte çalışan Google, bu yaklaşımını sürdürecek gibi görünüyor.

Nexus serisinin son telefonları LG ve Huawei tarafından üretilmişti. Pixel içinse HTC ile çalışılmıştı. Güney Kore medyasında çıkan haberlere göre; LG, Google ile bir üretim anlaşması daha yapmaya oldukça yakın durumda. Ancak bu anlaşmanın merkezinde telefon üretiminden ziyade, bir telefon bileşeninin üretimi yatıyor. Google’ın Pixel 2’de kullanılacak OLED panellerin üretimi için LG’nin görüntü birimi LG Display’e 880 milyon dolara kadar yatırım yapabileceği iddia ediliyor.

Güney Kore kaynaklı haberlere göre, Google söz konusu yatırım için LG’ye teklifini sunmuş durumda. Eğer Güney Koreli şirket bu teklifi kabul ederse, Google’ın anlaşmanın koşullarına göre kesin yatırım miktarını ayarlayacağı söyleniyor.

Mevcut Pixel telefonlarında Samsung tarafından üretilen AMOLED ekranlar bulunuyor. Ancak gelen haberler, Mountain View merkezli şirketin başka bir OLED panel üreticisiyle çalışmayı istediğini gösteriyor. Bu isteğin arkasında Samsung’un Apple için 70 milyon esnek OLED ekran üreteceğine dair haberlerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Google Pixel 2 için sonbahar işaret ediliyor

Google Pixel 2 telefonlarının çıkışı için sonbahar ayları işaret ediliyor. LG Display’in Google’dan gelen teklifi kabul edip etmeyeceği sorusunun cevabının ise kısa zamanda ortaya çıkması bekleniyor.