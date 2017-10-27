Google Pixel 2 ailesi için gelen ilk yorumlar oldukça iyi olsa da, bir süre sonra kullanıcıların karşılaştığı problemler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bazı kullanıcılar donuk renklerden şikayet ederken, bazı Pixel 2 XL sahipleri de OLED ekranda görülen yanma problemini gündeme getirmişti. Bazı Pixel 2’lerde de hoparlörden tık sesi geldiği iddia ediliyor.

Google yeni akıllı telefonlarıyla ilgili sorunların artması üzerine harekete geçmekte fazla zaman kaybetmedi. Şirket destek forumlarında yaptığı paylaşımlarla hem sorunlar hakkında detaylı bilgi verdi hem de müşterileri için atacağı adımları açıkladı.

Google’ın donanım ürünleri yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Mario Quieroz, tüm Pixel 2 modelleri için baz garanti süresini 1 yıldan 2 yıla çıkarttıklarını açıkladı. Google, ekran yanmasıyla ilgili haberlerine rağmen, Pixel 2 XL’in diğer OLED panelleriyle benzer sürede yaşlandığı iddiasından vazgeçmiyor.

Şirketin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Seang Chau ise cihazın ekran karakteristiği konusunda daha detaylı bilgi verdi. Chau, yayınlayacakları yazılım güncellemeleriyle görüntü tutulmasıyla mücadele için navigasyon butonlarına yeni bir solma efekti ekleyeceklerini belirtti. Google yöneticisi, Pixel 2 XL’in maksimum parlaklık seviyesinin de çok az aşağıya çekileceğini ifade etti.

Her iki Pixel 2 modeli için yayınlanacak bir diğer güncelleme ise “doygun” renk modu desteğini getirecek. Google bu modda renk doğruluğunun düşeceğini, ancak görüntünün daha canlı hâle geleceğini belirtti.

Google Pixel 2 modellerindeki tıklama sesini de güncellemeyle çözecek

Google Pixel 2 modellerinde duyulan tıklama sesini ortadan kaldırmak için de bir güncelleme yayınlayacak. Şirket, güncelleme yayınlanana kadar ayarlardan NFC’nin kapatılmasını tavsiye etti. Yapılan paylaşımlarda mavi leke sorunu hakkında bilgi verilmedi.