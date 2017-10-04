Google Pixel 2 etkinliği: Başlangıç saati ve canlı yayın

Google’ın gerçekleştirdiği yılın en büyük donanım etkinliği olarak nitelendirebileceğimiz Pixel 2 etkinliğinin başlamasına az bir zaman kaldı. Bugün Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak olan etkinliği bu sayfa üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca etkinlik sırasında @teknoblog140 canlı yayın hesabımız üzerinden de Google’ın etkinliğinin önemli ayrıntılarını takip etme fırsatı bulacaksınız.

Google’ın Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonlarını tanıtmasını bekliyoruz. Buna ek olarak yepyeni bir Chromebook, daha küçük boyutlu, “minyatür” olarak da nitelendirilen yeni bir Google Home hoparlör, yeni bir Daydream başlık ve belki bazı sürprizler Google Pixel 2 etkinliğinde bizi bekliyor.

Akıllı telefon tarafında şirketin Pixel akıllı telefonlarının güncellenmiş versiyonlarını tanıtmasını bekliyoruz. Geçen yıl, tam da 4 Ekim’de duyurulan ilk Pixel Android telefonları mobil iletişim dünyasında epey ses getirmişti. Bu telefonların tasarımını Google üstlenmiş, kendi markasını da telefonların üstüne eklemişti. Bir yıllık deneyimin ve kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ardından Google’ın neler yaptığını bu akşam göreceğiz. İki cihazın da daha da iyileştirilmiş kameralara, suya dayanıklı gövdelere sahip olacağı belirtiliyor. Bu arada en azından Pixel 2 XL’in Galaxy S8 gibi çerçevesiz ekran tasarımına sahip olacağı dile getiriliyor.

Google’ın sadece telefonla sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Şirketin tüm donanım serisinde yenilemeye hazırlandığı görülüyor. Pixelbook olarak adlandırılan ve Chromebook Pixel’in takipçisi olacak yeni bir dizüstü bilgisayar ilk beklenti olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Amazon Echo Dot gibi, daha küçük boyutlu, ancak Google Home’un işlevlerini yerine getirebilecek bir akıllı ev cihazı da bekleniyor. Yenilenen Daydream VR başlığının da beklentiler arasında olduğunu belirtelim.

Google Pixel 2 etkinliği canlı yayın aracılığıyla nasıl izlenir?

Etkinlik Başlangıç Saati: 19.00 (TSİ)

YouTube canlı yayını: Google Pixel 2 etkinliğini YouTube üzerinden canlı yayınlıyor.

Twitter: Biz de @teknoblog140 hesabımız üzerinden önemli gelişmeleri paylaşacağız.