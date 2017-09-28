Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL telefonların tanıtılmasına artık bir haftadan daha az bir süre kalmış durumda. Ancak iki telefona ait olduğu söylenen özellikler hâlâ internete sızmaya devam ediyor. Bu sızıntıların sonuncusu, iki cihazın da bileşen listelerini gözler önüne seriyor.

İkilinin büyüğü niteliğini taşıyacak olan Pixel XL 2’nin Gorilla Glass 5 ile kaplı kavisli bir OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu ekranın çözünürlüğünün 2560 x 1440 piksel olacağı iddia ediliyor. Ekranın boyutu konusunda ortada somut bir bilgi bulunmasa da, daha önce çıkan dedikodularda telefonun 6 inçlik bir ekran taşıyacağı belirtilmişti. Yüzde 80 ila 85 arası bir ekran gövde oranı beklentisi ise akıllı telefonun Galaxy S8 gibi çerçevesiz ve uçtan uca uzanan bir ekran taşıyacağını gösteriyor.

Google’ın da Pixel 2 XL ile birlikte kulaklık jakına veda edeceği söyleniyor. Sadece bazı ülkelerde cihazın kutusundan USB-C kulaklık çıkacağı iddiası da kulağa oldukça ilginç geliyor. Akıllı telefonun arkasında çift kameralı bir kurulumun bulunması ve bu kameralardan en azından birinde optik görüntü sabitleme teknolojisinin olması bekleniyor. Telefonda e-SIM teknolojisinin ve şirketin ikinci nesil parmak izi tarayıcısının bulunacağı da sızanlar arasında yer alıyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye ise 64 veya 128 GB dahili depolama alanının eşlik edeceği belirtiliyor.

Pixel 2 XL’in 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca çalışmaya devam edebileceği de gelen bilgiler arasında bulunuyor. Enerjisini 3520 mAh kapasiteli pilden alması beklenen telefonda HTC U11’de bulunan “sıkıştırma” özelliğinin de yer alacağı söyleniyor. Bu sayede kullanıcılar telefonda ekranın kenarlarına bastırarak Google Assistant’ı çalıştırabilecek veya alarmı susturabilecek.

Google Pixel 2 de Pixel 2 XL ile büyük oranda aynı özelliklere sahip olacak. Ancak Pixel 2’de kavissiz, Full HD çözünürlüklü bir ekranın bulunması ve pil kapasitesinin 2700 mAh olması bekleniyor.

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL 4 Ekim’de tanıtılacak

Google’ın her iki telefonu alanlara da 2023’e kadar ücretsiz olarak sınırsız bulut depolama alanı sunacağı belirtildi. Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL, 4 Ekim’de resmen gözler önüne çıkacak.