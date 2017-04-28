Google Nexus ve Pixel cihazları için son güvenlik yaması tarihlerini verdi

Telefonu tarihi geçmiş bir işletim sistemiyle kullanmak oldukça sinir bozucu olmakla birlikte, bir akıllı telefon güvenlik yamalarını almayı durdurduğunda ölüm fermanı imzalanmış demektir. Google Nexus cihaz sahiplerini bu durum yakından ilgilendiriyor.

Google daha önce çeşitli Nexus telefonlarının işletim sistemi güncellemelerini ne zaman almayı bırakacağını duyurmuştu. Şimdi de şirket bu listeyi Nexus ve Pixel serisi telefonlarının güvenlik güncellemelerini ne zaman almayı bırakacağı bilgisiyle güncelledi.

Şirketin daha önce açıklamış olduğu politikaya göre, Google Nexus ve Pixel cihazları Google Store’da satışa çıktıkları ilk tarihten itibaren en az 3 yıl boyunca, ya da Google Store’da gerçekleştirilen en son satışı takip eden en az 18 ay süresince güvenlik yamalarını alacaktı. Şimdi her şeyin, kolay ulaşılabilir bir liste içinde verilmesi işleri çok daha pratik hâle getiriyor.