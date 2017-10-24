Google bir süredir etkileyici yapay zekâ özellikleri üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerin önemli bir kısmı, son kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcılar şirketin dijital asistanıyla telefonları ve Google Home aracılığıyla etkileşime girebiliyor. Yeni yapay zekâ özelliklerinden biri olan Google Lens de orijinal Pixel ve Pixel XL’deki yerini almaya başlamıştı.

Android Police sitesinde yer alan habere göre, bazı kullanıcılar özelliği ilk nesil telefonlarının Fotoğraflar uygulamasında görmeye başladı. Lens’in ilk nesil Pixel telefonlara geleceği bilinse de, bu konuda bir tarih verilmemişti.

Google’ın mayıs ayında gerçekleştirdiği geliştirici konferansı I/O 2017’de tanıtılan Lens; bilgisayar görüşünden yararlanarak fotoğraf ve videolarda nelerin olduğunu anlıyor.

Google Lens ilk nesil Pixel telefonlarda bir güncelleme olmadan görünmeye başladı

“/u/LaceratedCantaloupe” rumuzlu Reddit kullanıcısı, Lens’in birinci nesil Pixel XL’in Fotoğraflar uygulamasında bir güncelleme olmadan ortaya çıktığını belirtti. Dolayısıyla Google’ın özelliğin dağıtımını sunucu üzerinden yapıyor olması muhtemel görünüyor. Google Lens Assistant versiyonunun da 2017 sona ermeden kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Kısa süre önce yapay zekâ odaklı bir güncellemeden geçen Fotoğraflar uygulaması, Lens’in yeteneklerini sergilemesi için uygun bir alan gibi görünüyor.