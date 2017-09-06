Google Inside Music ile kullanıcılarına müzik dinlemenin yeni bir yolunu sunuyor. Popüler podcast Song Exploder’ı hazırlayan ekiple birlikte hazırlanan Inside Music ile şarkıları ögelerine ayırmak ve daha derinlemesine dinlemek mümkün oluyor.

Şarkıları oluşturan altyapı unsurlarının her birini ayrı ayrı dinlemeyi sağlayan Inside Music, ilgili bölüm için müzisyenler tarafından yapılan yorumları da kullanıcılara aktarıyor. Bu sayede sürekli olarak dinlenen şarkıların oluşum süreci hakkında daha somut fikir edinilebiliyor.

Hâli hazırda Inside Music’te Phoenix, Perfume Genius, Natalia Lafourcade, Ibeyi, Alarm Will Sound ve Clipping’e ait altı şarkı bulunuyor. WebVR üzerine inşa edilen servisten yararlanmak için ekstra bir yazılıma veya uygulamaya ihtiyaç duyulmuyor. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve sanal gerçeklik başlığıyla servise erişilebiliyor. Inside Music’e masaüstünden erişen kullanıcılar, şarkıdaki unsurlardan birini seçip sesin etraflarını sarmasını sağlayabiliyor.

Google Inside Music kodunu GitHub’a yerleştirdi

Inside Music, hâli hazırda tüm kullanıcıların erişime açık durumda. Servisin kodunu GitHub’a yerleştiren Google, tüm müzisyenlerin kendi interaktif müzik deneyimini inşa etmesini mümkün kılıyor.