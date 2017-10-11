Google Home Mini adını taşıyan akıllı hoparlörünü geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte tanıtmıştı. Şirket bu etkinliğin sonrasında katılan basın mensuplarına Home Mini hoparlörler armağan etmişti. Bu hoparlörlerin bazılarının tam anlamıyla çalışmadığına dair haberler de kısa süre içinde gündeme gelmişti.

Bu hoparlörlerden birisi de Android Police sitesinden Artem Russakovskii’ye gitti. Ancak Russakovskii’nin Home Mini’sindeki sorun biraz daha ilginçti. Russakovskii, Pixel etkinliğinde kendisine armağan edilen cihazın komut almamasına rağmen sürekli ortamdaki sesleri dinlediğini belirtti. Aktivite portalında da bu durumu doğrulayan pek çok kanıta rastladığını dile getiren teknoloji editörü, durumu gün yüzüne çıkarttıktan sonra Google harekete geçmekte gecikmedi. Şirket sorunlu hoparlörü üç saat içinde Russakovskii’den geri aldı.

Sorunlu hoparlör hemen Google’da görevli bir mühendis tarafından incelemeye alındı. İnceleme sonucunda hoparlörün kontrol panelinin tutarsız biçimde davrandığı ve cihazı kendi başına aktive ettiği ortaya çıktı. Google dokunmatik kontrol panelini tamamen devredışı bırakan bir yazılım güncellemesiyle sorunu çözdü.

Google’dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: “Az sayıda Google Home Mini’yi etkileyen ve dokunmatik mekanizmanın kontrol dışı davranmasına sebep olan problem, 7 Ekim’de yayınlanan yazılım güncellemesiyle giderilmiştir.”

Google Home Mini 19 Ekim’de raflarda olacak

Google Home Mini 19 Ekim itibarıyla raflarda olacak. Dolayısıyla şirketin sorunu tamamen ortadan kaldırmak için fazla zaman kaybetmemesine şaşırmamak gerekiyor.