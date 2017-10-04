Google Home gece modu ile gündüz koşullarındakinden daha kısık bir ses ve daha düşük ışık tercih edenlere aradıkları çözümü sunuyor. Böylelikle internet devinin akıllı hoparlörünü kullananlar, tercih ettikleri ses ve ışık düzeyine erişebilecek.

Google’dan henüz gece modu konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin özelliği hâli hazırda Home’un ön izleme programı çerçevesinde erken erişime açtığı belirtiliyor.

Gece Modu ile ilgili haberleri ilk olarak Android Police sitesi gündeme taşıdı. Google Home Gece Modu ile kullanıcılar belirledikleri saatler ve günlerde sesi ve ışığı kısabiliyor. Bir diğer yenilik olan Rahatsız Etmeyin Modu ise bildirim seslerini kapatıyor, ancak alarm ve zamanlayıcıları açık tutuyor.

Google Home ailesine yeni modeller eklenebilir

Gece Modu, Google Home cephesindeki tek yenilik değil. İnternet devinin bugün düzenleyeceği etkinlikte yeni Pixel telefonlarıyla birlikte Home Max ve Home Mini adını taşıyan hoparlörleri de tanıtması bekleniyor. Söz konusu hoparlörlere dair detaylar da bir süredir internette dolaşıyor. Dolayısıyla ortada potansiyel kullanıcılar adına büyük bir sürpriz olmayacağı söylenebilir.