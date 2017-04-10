Google Home için çoklu kullanıcı desteğinin dağıtımı başladı

Google Home için çoklu kullanıcı desteğinin yolu uzun bir süredir gözleniyordu. Sonunda yapay zekâlı hoparlörün sahiplerinden bazıları bu destekten yararlanmaya başladı.

Uygulamalar üzerine detaylı biçimde yapılan çalışmalar sayesinde çoklu kullanıcı desteğinin geleceği daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak özelliğin gerçek anlamda kullanıcılara ulaşmaya başladığı haberi, yeni yeni gündemde dolaşıyor.

Android Police sitesi, söz konusu desteğin aktif hâle geldiğini gösteren bir ekran görüntüsünü paylaşmaktan geri kalmadı. Google Home Android uygulamasının “Keşfet” bölümünde yer alan kartlardan biri, hoparlör için çoklu kullanıcı desteğinin hayata geçtiğini açık biçimde gösteriyor.

Android Police ile ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcının biraz şanslı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak bu ekran görüntüsü, özelliğin yakında diğer Home sahipleriyle buluşacağını göstermesi açısından önem taşıyor.

Google Home çoklu kullanıcı desteğiyle rekabette elini güçlendirebilir

Akıllı ev hoparlörleri pazarında rekabetin önümüzdeki dönemde biraz daha sertleşmesi bekleniyor. Hâli hazırda Amazon ve Google pazarda öne çıksa da, Microsoft’un dijital asistanı Cortana’yı barındıran hoparlörler de yakında resmiyet kazanacak. Dolayısıyla çoklu kullanıcı desteğinin Google’ın elini güçlendirecek önemli bir hamle olduğu rahatlıkla söylenebilir.