Google Home Amazon Echo Show’a benzer bir modele kavuşabilir

Google akıllı hoparlör pazarında Amazon’un arkasından koşmayı sürdürüyor. Amazon Echo serisi altında çok sayıda akıllı hoparlör seçeneği sunarken, Google Home ailesini yavaş adımlarla büyütüyor. İnternet devi son olarak seriye Home Max ve Home Mini adını taşıyan iki model eklemişti. Android Police sitesinde yer alan habere göre, Google yakında Amazon Echo Show’a benzer dokunmatik ekranlı bir seçenekle Home ailesini büyütecek.

Google Android uygulaması için yayınlanan APK’yi inceleyen Android Police, kaynak kodunda çok sayıda ekran üstü özelliğe dair referanslara rastladı. Bildirimler, zamanlayıcılar, hava durumu tahminleri, video oynatma, web’de gezinme, fotoğraf albümleri, Google Haritalar sonuçları ve kişiselleştirilebilir ana ekran gibi özelliklere kaynak kodunda rastlanıyor. Kodda “Quartz” kelimesinin de sıklıkla geçmesi dikkat çekiyor.

Quartz, sesli komutlara yanıt verecek dokunmatik ekranlı bir cihaz olacak gibi görünüyor. Akıllara gelen ilk ihtimal, Quartz’ın mutfakta kullanım için özel tasarlanmış bir cihaz niteliği taşıması oluyor. Zamanlayıcı gösterilmesi ve YouTube videolarının oynatılabilmesi, bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Yemek yaparken YouTube’daki tarif videolarından ve zamanlayıcıdan yararlanılması, kimse için sürpriz olmayacaktır.

Dokunmatik ekranlı Google Home dedikoduları bir süredir etrafta dolaşıyor

Amazon Echo Show ile rekabet içine girecek dokunmatik ekranlı Google Home ile ilgili haberler bir süredir etrafta dolaşıyor. Daha önce çıkan haberlerde cihazın “Manhattan” kod adını taşıdığı öne sürülmüştü. Son haberlerde Quartz ismi geçse de, bu ismin başka bir şeyi işaret edebileceği belirtiliyor. Google’ın dokunmatik ekranlı Home’u 2018’in ortasında piyasaya süreceği söyleniyor.