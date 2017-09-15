Google, Yerel Rehberler programında kullanıcılara 30 saniyelik videolu yorumlar yükleme imkânı veren bir özelliği test ediyor. TechCrunch sitesinde yer alan habere göre, Google Haritalar Yerel Rehberler programının özelliği söz konusu özelliğe iki haftadır erişebiliyor. İlk etapta bir bildirimde bulunmayan şirket, kullanıcıları e-posta yoluyla bilgilendirmeye başlandı.

Bugüne kadar, Google’ın Haritalar servisindeki konumlara sadece fotoğraf eklenebiliyordu. İnsanlar hâli hazırda restoranlar, oteller ve anıtsal mekanlar ile ilgili izlenimlerini kişisel ağlarında kısa video formatında paylaşabiliyor. Artık kullanıcılar Google’ın harita servisinde bir restoranın spesiyal yemeğinin hazırlanışını gösteren kısa bir videoyu da görebilecek.

TechCrunch’ta yer alan habere göre, 10 saniyelik videolar doğrudan Haritalar uygulaması üzerinden kaydedilebilecek. 30 saniyelik videolar ise film rulosu üzerinden yüklenebilecek. Video kaydetmek ve yüklemek için önce Haritalar servisi üzerinde bir konum seçmek, ardından da “Fotoğraf Yükle” seçeneğindeki kamera ikonuna dokunmak gerekiyor. Burada kullanıcıların karşısına “Yeni! Video için basılı tut” yazan bir baloncuk çıkıyor.

Google Haritalar video özelliğini bazı işletmelerle de test ediyor

Videolar Google Haritalar’da kişisel yorumlar aktarmak için de kullanılıyor. TechCrunch’ın haberinde özelliğin bazı işletmeler tarafından da test edildiği belirtiliyor. Google, Yerel Haberler programını 2015’in sonunda düzenli kullanıcıları ödüllendirmek için hayata geçirmişti.