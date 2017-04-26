Google Haritalar otomobilinizi nereye park ettiğinizi hatırlayacak

Google Haritalar uygulaması daha önce bazı şehirlerde hedef noktasında park edecek bir yer bulmanın zor olup olmadığı konusunda bilgi vermeye başlamıştı. Uygulama yayınlanan son güncellemenin ardından kullanıcıların otomobillerini park ettikleri yeri de hatırlayabiliyor. Söz konusu özelliğin varlığı, geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Yayınlanan son güncelleme ise hem iOS hem de Android’de özelliği aktif hâle getirdi.

Android uygulamasında kullanıcıların otomobillerini park ettikten sonra mavi noktaya dokunmaları ve ardından “Park yerini kaydet” seçeneğini tercih etmek gerekiyor. Ardından ekrana “Aracınızı buraya park ettiniz” notuyla bir işaret bırakılıyor. İşarete dokunulduğunda ise kullanıcıların karşısına park ücretini ödemelerini hatırlatan, park yerinin fotoğrafının çekilebildiği ve konumun paylaşılabildiği başka bir kart çıkıyor. Bu kart üzerinden park yerine dair notlar da alınabiliyor.

Bu süreç iOS uygulamasında da benzer biçimde işliyor. Ancak her zaman bir işaret bırakmaya da gerek kalmayabiliyor. Google Haritalar, eğer iPhone otomobile Bluetooth veya USB yoluyla bağlıysa, Apple Harita uygulaması için hazırlanmış yerleşik bir özellikten faydalanıyor. Bu özellik otomobil ve telefon arasındaki bağlantı kesildiğinde otomobilin konumunu otomatik olarak işaretliyor.

Google Haritalar öncesinde Google Now Android için benzer bir özellik sunmuştu

İnternet devi, benzer bir özelliği daha önce Google Now Android uygulamasının geçmiş sürümlerinde sunmuştu. Ancak şirket bunun için bazı GPS hileleri ve algoritmik tahminlerden yararlanmıştı. Dolayısıyla yeni yöntemin daha zarif ve doğruluğu daha yüksek bir çözüm olduğu söylenebilir.