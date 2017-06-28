Google Haberler yeni tasarımıyla daha derli toplu bir görünüme kavuştu

Google Haberler web sitesi, internet kullanıcılarının sıklıkla ziyaret ettiği adresler arasında yer almıyor. Ancak bu durum, Google’ın siteyi göz ardı ettiği anlamına gelmiyor. Haberler sitesinin tasarımında değişikliğe giden internet devi, esaslı bir temizlik gerçekleştirdi.

Sitenin ana unsurlarına dokunmayan Google, ekranda dağınıklığa yol açan unsurların büyük kısmından kurtulmayı seçmiş. Böylelikle ortaya arama sonuçları sayfasını hatırlatmayan yeni bir görünüm çıkmış. Mavi bağlantıları ve makale kesitlerini kaldıran Google, bunun yerine benzer hikayeleri gruplayan ve konulara daha derinlemesine bakmayı sağlayan etiketler barındıran kart görünümünü tercih etmiş.

Tıklanan bağlantıların yeni sekmede açılması da, Haberler’in yeni tasarımının kullanıcı deneyimini iyileştiren özellikleri arasında bulunuyor.

Google Haberler yeni tasarımıyla kullanıcılara kişiselleştirme imkanı da sağlıyor

Yeni tasarımın en iyi özelliği ise kartlardan başka bir yerde duruyor. Artık kullanıcılar ekranın sol kısmında bulunan menüyü kişiselleştirebiliyor. Bunun için “Bölümleri Yönet” yazısına tıklamak, yeni bir arama terimi eklemek ve bu terime uygun bir başlık vermek yeterli oluyor. Bu sayede kullanıcıların ilgilendikleri sıra dışı konuları takip etmesi kolaylaşıyor.