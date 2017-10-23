Google haber yayıncılarıyla gelir paylaşmak için çalışmalar yapıyor

Google abonelik modeliyle çalışan haber kuruluşlarıyla olan ilişkilerini değiştirme konusundaki ciddiyetini gösteren bir adım atmaya hazırlanıyor. The Financial Times’a konuşan internet devinin haber birimi başkanı Richard Gingras, yeni abonelik araçlarından yararlanan haber kuruluşlarıyla gelir paylaşmayı planladıklarını belirtti. Google haber kuruluşlarıyla gelir paylaşırken de reklam sistemindekine benzer araçlardan yararlanmayı planlıyor.

Şirket otomatik öğrenmeden yararlanarak verilerini işlemeyi ve böylelikle potansiyel yeni abonelerin tespitinde daha iyi hâle gelmeyi amaçlıyor. Google abonelik gelirinden kesinti yapılacak zamanın tespiti konusunda da otomatik öğrenmeyi kullanmayı planlıyor. Reklam sisteminden farklı olarak yüzde 30 kesinti yapmayacak olan şirket, şartlar konusunda “belirgin biçimde daha cömert” olmayı vadediyor.

Gingras, Google’ın Facebook’un Instant Articles programındaki yayıncıların elinden kontrolü almayı istediği konusundaki iddiaları da yalanladı. Google yöneticisi, “Müşterinin sahibi olmayı istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

Google haber yayıncılarına yönelik planını açıklamaya hazır değil

Google haber yayıncılarına yönelik yeni planlarını açıklamak için henüz hazır gibi görünmüyor. İnternet devinin sunduğu koşulların tüm yayıncılar tarafından kabul edilmesinin garanti olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Yine de, Google’ın yayıncılarla olan tartışmalı geçmişini geride bırakıp yeni adımlar atmaya çalışması önemli bir adım niteliği taşıyor. İnternet devi, daha önce abonelikle çalışan haber kuruluşlarını en az 3 içeriği ücretsiz olarak sunmadıkları takdirde arama sonuçlarında aşağıya göndermekle tehdit ediyordu.