Google haber kuruluşlarına okuyucularına abonelik koşulunu sunmadan önce üç haberi ücretsiz olarak gösterme zorunluluğunu getiren bir politikayı değerlendirmeye almıştı. Ancak şirket bu politikadan daha uygulama aşamasına geçmeden vazgeçti. Şirket, haber kuruluşlarına okuyucularına ücretsiz sunacakları içeriklerin sayısını belirleme imkânı sağlayacak.

Google’ın planladığı değişiklik, kısa sürede haber kuruluşlarının tepkisini çekmişti. Google’a tepki gösteren isimlerden birisi de News Corp. CEO’su Robert Thomson olmuştu. Google’ın yayıncıları köşeye sıkıştırdığını belirten Thomson, şirketin “ilk tık ücretsiz” politikasına katılmayan yayıncıları arama sonuçlarında göstermemek veya arkaya atmakla tehdit ettiğini öne sürmüştü. Sektörden gelen tepkilere kulak veren Google, yeni politikasını genel ölçekte uygulamaya koymadan önce The New York Times ve The Financial Times ile test etmeyi seçmişti.

Google haber kuruluşlarına sunmayı planladığı değişikliklerin yeni hâlini haberlerden sorumlu başkan yardımcısı Richard Gingras aracılığıyla açıkladı. Gingras açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Gazetecilik en önemli olduğu anda doğru ve zamanında bilgi sağlamakla ilgilidir. Önemli konulara ilişkin kavrayışımızı şekillendiren gazetecilik, bizleri gerçeğe ulaşma konusunda teşvik eder. İnsanlar Google’a yüksek kaliteli içerikler bulmak amacıyla geliyor. Bizim amacımız da onlara yardımcı olmak. Ancak bu içerikler bazen ücret duvarının arkasında kalabiliyor. Araştırmalar insanların içeriklere para ödeme konusuna daha sıcak baktığını gösterse de, kimi zaman zahmetli kayıt süreçleri insanları vazgeçirebiliyor. Bu abonelikten önemli bir gelir elde eden yayıncılar için iyi bir şey değil. Bu sorunu çözmek için yayıncılarla sürekli olarak iletişim hâlindeyiz.”

Google haber kuruluşlarının hepsinin birbiriyle aynı olmadığını anlamış gibi görünüyor. Bu farkındalık, şirketin planlarındaki değişimin temel nedeni olarak göze çarpıyor.