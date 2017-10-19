Google haber doğrulama sitelerine sahte reklam göstermiş

Facebook başı asılsız haberlerle dertte olan tek internet şirketi değil. Google da kısa bir süre önce son ABD başkanlık seçimindeki Rusya etkisini gösteren kanıtlara ulaştığını açıklamıştı. Şirket, Müslümanlık karşıtı reklamlar oluşturulmasının da seçimleri etkilemek isteyenlerin yararlandığı yöntemlerden biri olduğunu belirtmişti. The New York Times’ta yer alan habere göre, Google haber doğrulama platformlarında da söz konusu sahte reklamları gösterdi.

Politifact ve Snopes gibi siteler, ABD’de yalan haber ile mücadele konusunda akıllara gelen ilk platformlar arasında yer alıyor. Google’ın asılsız haberlerle aktif biçimde mücadele eden bu sitelerde sahte reklam gösterimine neden olması, en hafif biçimde “ironik” olarak nitelenebilir.

The New York Times’ın haberine göre, söz konusu reklamlarda dikkat çekici ve insanı tıklamaya teşvik eden başlıklar bulunuyor. Kullanıcılar reklamlara tıkladıklarında ise Vogue veya People gibi dergilerin gerçek görünümlü sahte versiyonlarına yönlendiriliyor. Sayfada başlık ve asılsız haberle ilgili büyük bir fotoğraf yer alıyor. Bir süre sonra haber, bir ürün reklamına dönüşüyor.

Google, “tabloid paravanı” olarak nitelediği bu yöntemi kullanan 1300 hesabı geçtiğimiz yıl kapattığını açıklamıştı. The New York Times’ın haberinde sahte yayıncıların sahte reklamlarını büyük sitelere Google AdWords sistemi üzerinden soktuğu belirtilirken, haber doğrulama sitelerinin özellikle hedeflenip hedeflenmediğinin bilinmediği ifade edildi.

Google haber sunumu konusunda teknolojik çözümler üzerine odaklanıyor

Tıklamaya teşvik edici başlıklara sahip yalan haberler, psikolojik bir problem olarak nitelenebilir. Ancak Google haber sunumunda doğruluğu sağlamak için bu soruna teknolojik çözümler getirmeye çalışıyor. Facebook da Google gibi teknolojiden yararlanarak problemi çözmek için çaba sarfediyor.