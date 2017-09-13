Google Güvenli Gezinme servisini 2007’de kullanıma sunmuştu. Şirketten yapılan son açıklamada, servisin koruduğu toplam cihaz sayısının 3 milyarı aştığı duyuruldu. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında yapılan açıklamada, servisin koruduğu cihaz sayısının 2 milyar olduğu belirtilmişti.

Güvenli Gezinme, zararlı yazılım veya phishing içerikleri barındıran URL’lerin listesini internet tarayıcıları Chrome, Safari ve Firefox’a ve internet servis sağlayıcılarına aktarıyor. Servise aynı zamanda herkese açık API veya manuel kontrol yoluyla erişilebiliyor. Yıllar içinde Güvenli Gezinme’nin kapsama alanını genişleten Google; Android, Reklamlar, Analitik, Gmail ve Google Play gibi servisleri de Güvenli Gezinme şemsiyesi altına almıştı.

Google, bu önemli kilometre taşını servisin ne kadar hızlı büyüdüğünü göstermek ve yeni planlarının ipucunu vermek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Mobil cihazların kullanımındaki artış, servisin büyümesinde en önemli faktör olarak göze çarparken; sıradaki adım ise son zamanların popüler trendi “yapay zekâ” olacak.

Yavaş bağlantı, pahalı mobil veri paketleri ve kısıtlı pil kapasitesi, Google’ın güvenlik ekibinin düşünmesi gereken başlıca sıkıntılar olarak göze çarpıyor. Bu faktörleri değerlendiren şirket, ilk adımı 2015’in aralık ayında güncellediği Chrome Android uygulamasında attı. Güvenli Gezinme, sadece cihaz için en hayati koruma bilgisini, “mümkün olduğunca fazla sıkıştırılmış” biçimde gönderiyor.

Güvenli Gezinme kullanıcıları genellikle karşılarına çıkmadan koruyor. Kısacası kullanıcıların bazı zararlı arama sonuçlarını, Android uygulamalarını, Gmail’deki tartışmalı e-postaları görmesi en baştan engelleniyor. Ancak bazı zamanlarda kullanıcılar bir web sitesini açmak isterken büyük bir uyarı mesajıyla karşılaşıyor.

Google Güvenli Gezinme uygulama geliştiricileri tarafından da kullanılabiliyor

Güvenli Gezinme’den hem web hem de uygulama geliştiricileri yararlanabiliyor. Snapchat de Güvenli Gezinme’nin entegre edildiği uygulamalar arasında yer alıyor. Böylelikle uygulamalarda da güvenlik yukarıya çekiliyor.

Google Güvenli Gezinme, yapay zekâdan uzun süredir farklı tehdit tiplerini tespit etmek için yararlanıyor. Bunun önümüzdeki dönemde nasıl bir dönüşümden geçeceği henüz bilinmiyor. Şirket şu an için sadece Güvenli Gezinme’nin günümüzde geçerli olan “Önce yapay zekâ” ilgisine uygun bir yapıya dönüşeceğini belirtmekle yetindi.