Google görsel arama sonuçlarını Pinterest’e benzetiyor

Google görsel arama aracını alışveriş için daha kullanışlı bir hâle dönüştürüyor. Bazı durumlarda bir görsel sonucuna dokunulduğunda fotoğraf içinde yer alan ve satın alınabilir ürünler listesi gösteriliyor.

Böylelikle, örneğin gözünde gözlük olan ve kolunda bir çanta tutan bir modelin fotoğrafına bakıldığında, Google çanta ve gözlüğü satın almayı sağlayacak bağlantıları da gösterecek, ya da en azından bunlara benzer ürünlerin bağlantısını listeleyecek.

Bu tür bir yapının düzgün çalışmasının önünde birtakım kısıtlamalar bulunuyor, ancak izlenim bu özelliğin ileride çok geniş kapsama yayılacağı şeklinde görünüyor. Şu anda alışveriş tavsiyeleri sadece mobil aramalarda ve Android arama uygulamasında gösteriliyor. Ayrıca şu an için sadece çantalar, gözlükler ve ayakkabılar gibi birkaç ürün kategorisi destekleniyor.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer giysi kategorileri de eklenecek. Ayrıca ev ve bahçe ürünleri de listede olacak. Alışveriş sonuçları “benzer nesneler” olarak adlandırılıyor.

Google, bu özelliğin bilgisayar görüşünden yararlandığını, bu sayede ürünlerin analiz edildiğini ve benzer nesnelerin seçildiğini söylüyor. Bu özellik web geliştiricilerinin çalışmalarını da temel alacaktır, çünkü onların da sitelerinde bu görsellerin önüne, tavsiyeler arasında çıkmasını sağlayacak meta verilerini eklemeleri gerekecek. Search Engine Land sitesi Google’ın bu verileri geçtiğimiz aralık ayından beri kabul ettiğini söylüyor.

Her durumda, bu eklenti oldukça mantıklı görünüyor. Google fiyat ve bulunabilirlik bilgisinin görsel arama kullanıcılarının en fazla talep ettikleri arasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu eklentiyle birlikte görsel arama Pinterest’e biraz daha benzemeye başladı. Google, bu yolla daha fazla gelir akışı yaratmayı da hedefliyor, görünüşe göre görsel aramadan kaynaklanan satışlardan komisyon alınacak.

Google bu özelliği yıl içinde daha fazla platforma açmayı hedefliyor.