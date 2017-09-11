Google gizlilik ve güvenlik kontrollerinin yapıldığı panelinin yeni tasarımının dağıtımına yakında başlayacak. Paneli dokunmatik ekranlara daha uygun hâle getirmeye hazırlanan şirket, kullanıcılara hangi servislerin verilerini depoladığını daha açık biçimde gösterecek.

Google’dan yapılan açıklamada, 2009’da kullanıcılara sunulan panelin tepeden tırnağa yenileneceği açıklandı. Söz konusu panelde “Hesabım” ve “Etkinliğim” gibi araçlar da bulunuyor. Bu portallar sayesinde kullanıcılar Google’daki tüm hareketlerini görebiliyor, arama etkinliklerini silebiliyor ve YouTube ya da Haritalar gibi farklı Google ürünlerindeki etkinliklerini yönetebiliyor.

Paylaşılan ekran görüntüleri, yeni panelin daha görsel ve daha saf bir görünüme sahip olduğunu gösteriyor. “Google hesabınızdaki verileri görün ve yönetin” ilk seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. “Popüler Google servisleri” ise bu seçeneğin hemen altında yer alıyor. Panelin yazı ağırlıklı mevcut versiyonunda çok sayıda alt menü bulunuyor. Hızlı biçimde veri kontrolü yapmak isteyenlerin ise birkaç sekmeyi görmesi gerekiyor.

Google, yeni tasarımın kullanıcılarla buluşması konusunda kesin bir tarih vermedi. Şirket, sadece değişikliğin “önümüzdeki günlerde” dağıtıma çıkacağını söylemekle yetindi.

Google Gizlilik Kontrolü on milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor

Google, panelindeki bazı araçların ne kadar kullanıldığına dair rakamları paylaşmayı da ihmal etmedi. Şirketten yapılan açıklamada, Hesabım panelinin her yıl yüz milyonlarca kişi tarafından kullanıldığı belirtildi. Google’ın Gizlilik Kontrolü aracından ise on milyonlarca kişinin yararlandığı ifade edildi.