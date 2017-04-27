Günümüzde akıllı telefonların önemli bir kısmı güneş battıktan sonra da “makul” olarak nitelenebilecek fotoğraflar çekebiliyor. Ancak gürültü oranı genellikle yüksek olan bu fotoğraflar, üst sınıf bir DSLR kamera ile yakalanan karelerin kalitesine yaklaşamıyor. Google gece fotoğrafları için daha yüksek kalite ve daha fazla netlik getirebilecek çalışmasıyla bu farkı kapatmayı amaçlıyor.

Şirket bünyesinde görev yapan araştırmacı Florian Kainz, en karanlık koşullarda bile beklenmedik derecede “temiz” fotoğraflar çekebilen deneysel bir Android uygulaması geliştirdi. Uygulama; pozlama, odak mesafesi ve ISO hassasiyeti gibi düşük ışıkla çekilecek fotoğraflar için hayati önem taşıyan parametreleri manuel olarak düzenleme imkanı veriyor. Deklanşör tuşuna basıldığında uygulama bir anda 64 kare yakalayabiliyor. Ardından devreye çeşitli hesaplamalar giriyor. Kainz’ın uygulaması çeşitli araçların yardımıyla fotoğraflardaki gürültüyü azaltıyor ve bazı yapay unsurları ortadan kaldırıyor.

Ortaya çıkan sonuçlar henüz mükemmel olmasa da, akıllı telefonlarla hâli hazırda yakalanan karelerin oldukça ilerisinde görünüyor. Uygulamayı kullanarak Google Pixel ve Nexus 6P telefonlarla yapılan çekimlerde büyük oranda gürültüsüz, renkleri doğru gösteren ve iyi pozlanmış fotoğraflar elde edilebildi. Kainz’ın yaklaşımının fotoğraflardaki titreme etkisini minimize etme amacıyla da kullanılabileceği belirtiliyor.

Google gece fotoğrafları konusundaki çözümlerini daha uygulanabilir kılmak için çalışacak

Google’ın geliştirdiği çözüm, henüz pek çok kişi için uygulanabilir değil. Fotoğraflar üzerinde yoğun işlemlerin yapılması gerekiyor ve sonuçlar henüz DSLR seviyesinin oldukça uzağında görünüyor. Google’ın teknolojiyi gerçek dünyaya daha uygun hâle getirmeye yönelik çalışmalarının olumlu sonuç vermesi durumunda, ileride akıllı telefonlarla çok daha net fotoğrafların çekildiğini görmek mümkün olabilir.