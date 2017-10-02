Google Fotoğraflar uygulaması Android cihazların neredeyse tamamında ön yüklü olarak sunuluyor. Dolayısıyla servisin kullanıcı sayısının 500 milyona ulaşmasına çok da şaşırmamak gerekiyor. İnternet devi, kullanıcıları daha fazla görsel paylaşmaya teşvik eden yapay zekâ araçlarının başarısının karşılığını uzun süredir alıyor. Google şimdi de paylaşımı engelleyen mobil sinyal problemlerinin üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

Uygulama için yayınlanan son güncellemenin temelinde daha önce duyurulan bir özellik bulunuyor. Servis geçtiğimiz mart ayında yayınlanan güncelleme ile zayıf bağlantıyı tespit ettiğinde fotoğrafları daha düşük çözünürlükle yedekleme özelliğine kavuşmuştu. Daha sonra sağlam bir Wi-Fi bağlantısına erişildiğinde fotoğrafların çözünürlüğünün yükseltilebilmesi de mümkün olmuştu.

Bu sayede kullanıcıların hareket hâlindeyken de düşük çözünürlüklü fotoğrafları rahatlıkla yüklemesinin ve paylaşmasının önü açılmıştı. Bu yöntem, sinyalde yaşanacak olası bir düşüşün yükleme sürecini kesintiye uğratmasının da önüne geçmişti. Artık bu özellik videolar için de sunuluyor.

Google Fotoğraflar Android uygulamasının en yeni sürümü, söz konusu özelliği kullanıcılara sunuluyor. Güncelleme için yazılan tanımda “Uygulama üzerinden video paylaşırken yaşanan bekleme sürelerini aşağıya çektik. Artık paylaşım için düşük çözünürlüklü kopyaları yükleyebilecek, daha sonrasında bunları yüksek çözünürlüklü görüntülerle değiştirebileceksiniz.” ifadeleri kullanıldı. Bu özellikten şimdilik sadece Android kullanıcıları yararlanabiliyor.

Google Fotoğraflar uygulaması üzerinden video paylaşımını artırmayı amaçlıyor

Google Fotoğraflar uygulamasının düşük çözünürlüklü videolarının hangi boyut aralığında olacağı şimdilik bilinmiyor. Bu değişimle video paylaşımını artırmayı hedefleyen Google’ın bu amacını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise zamanla anlaşılacak.