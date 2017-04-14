Google Fotoğraflar videoları sabitleme işlemi yapmaya başladı

Google Fotoğraflar son aylarda sunduğu GIF düzenleme ve benzeri yeniliklerle giderek daha fazla kullanıcı ve hayran kazanmayı sürdürüyor. Şimdi uygulamaya sıklıkla video çekenlerin ilgisini çekecek yeni bir özellik ekleniyor. O da video da sabitleştirme.

En son uygulama güncellemesiyle birlikte sunulmaya başlanan bu yeni özellik sayesinde çekmiş olduğunuz sallantılı, titreşimli videolara otomatik olarak durağanlaştırma işlemi uygulanıyor. Böylelikle akıllı telefonunuzla çektiğiniz, baş dönmesi veya mide bulantısı gibi yan etkilere yol açabilecek videolar sabit hâle getiriliyor.

Bu yeni özellikten yararlanmak için çektiğiniz veya Google Fotoğraflar’da depolanan bir videoyu açın, daha sonra düzenle ikonuna tıklatın. Video düzenleme ekranında yer alan “Sabitle” düğmesine tıklatın. İşlem sonucunda orijinal videonun kenarlarından hafifçe kırpılmış, ancak daha sabit bir video elde edeceksiniz. Sabitleme işleminin süresi videonun uzunluğuna göre de değişecektir.

Sabitleme işlemi oldukça düzgün görünüyor. Google’ın tanıtım için hazırladığı bir videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Ne yazık ki, sabitleme işleminin bir bedeli var. İşlem sonucunda oluşturulan videoda hafif yamulmalar gözlemlenebiliyor ki, Adobe Premiere Pro’da sabitleme işlemi yapanlar bu yamulmanın nasıl olduğunu bilirler. Her ne olursa olsun, Google Fotoğraflar’a eklenen bu yenilik epey kullanışlı gibi görünüyor.